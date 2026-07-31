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Seyir Halindeki Otobüs Yandı

Seyir Halindeki Otobüs Yandı
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Erzincan-Sivas karayolunda bir yolcu otobüsü alevlere kapıldı, yangın görüntüleri cep telefonu ile kaydedildi.

Erzincan- Sivas karayolunda seyir halindeyken alevlere teslim olarak tamamen yanan yolcu otobüsünün yangın anları ile meydana gelen patlamalar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Erzincan-Sivas karayolunun Tüneller mevkisinde seyir halindeki S.K. yönetimindeki 35 TS 663 plakalı Barış Turizm'e ait yolcu otobüsünün motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, uzun süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ancak yangında otobüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında yükselen alevler ve zaman zaman meydana gelen şiddetli patlamalar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde otobüsün kısa sürede tamamen alevlere teslim olduğu ve patlamaların ardından yoğun dumanın gökyüzünü kapladığı görüldü.

Yangın nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolunun Sivas istikametinde ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Otobüsün Erzincan'dan Ankara'ya yolcu almak üzere hareket ettiği, araçta yolcu bulunmadığı, sürücünün yanı sıra bir şoför ile yakınlarının bulunduğu öğrenildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, 3. Sayfa, Erzincan, Olaylar, Sivas, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyir Halindeki Otobüs Yandı - Son Dakika

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