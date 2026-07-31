Sebte’de yüzerek sınırı geçmeye çalışan göçmen o anları kaydetti - Son Dakika
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Sebte’de yüzerek sınırı geçmeye çalışan göçmen o anları kaydetti

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İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'de yaşanan göçmen akını sırasında Fas tarafından yüzerek sınırı geçmeye çalışan bir kişinin telefonunu özçekim çubuğuyla su üzerinde tutarak o anları kaydettiği görüntüler ortaya çıktı. İspanyol makamları ise yaklaşık 48 bin 300 göçmenin sınırdan geri gönderildiğini açıkladı.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'de Fas sınırından yaşanan göçmen akınında İspanyol yetkililerin krizle mücadelesi sürürken, sosyal medyada olaya ilişkin dikkat çeken görüntüler paylaşıldı. 

YÜZEREK SINIRI AŞMAYA ÇALIŞTIĞI ANLARI KAMERAYLA KAYDETTİ

Fas tarafından denize giren bir yasa dışı göçmen, yüzerek sınırı aşmaya ve Sebta'ya ulaşmaya çalıştığı anları özçekim çubuğuyla su üzerinde tuttuğu telefon kamerasıyla çekti.

48 BİN 300'Ü SINIRDAN GERİ GÖNDERİLDİ

İspanyol makamları, ülkenin yanı sıra Avrupa genelinde kamuoyunun yoğun tepkisine neden olan olayda, dünden bu yana sınırı aşan yaklaşık 50 ila 60 bin kişiden 48 bin 300'ünün sınırdan geri gönderildiğini açıkladı. Güvenlik güçlerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

57 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayda 57 kişinin hayatını kaybettiği ve bazı kişilerin boğularak, bazılarının ise sınır geçişindeki dalgakıran ve sınır çitleri yakınlarında yaşanan izdihamda öldüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Kuzey Afrika, 3. Sayfa, İspanya, Göçmen, Fas, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sebte’de yüzerek sınırı geçmeye çalışan göçmen o anları kaydetti - Son Dakika

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