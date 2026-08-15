Sırbistan İslam Birlikleri Birleşti

Sırbistan'da yaşadıkları anlaşmazlıklar nedeniyle yaklaşık 20 yıl ayrı faaliyet gösteren iki ayrı İslam birliği teşkilatı, yürütülen müzakerelerin ardından aynı çatı altında birleşme kararı aldı. Gelişme, "Sırbistan'daki Müslümanlar için tarihi bir gün" ifadeleriyle duyuruldu.

Sırbistan'da 2007'den bu yana ayrı faaliyet gösteren "Sırbistan İslam Birliği Meşihatı" ile "Sırbistan İslam Birliği Riyaseti", Cuma günü Yeni Pazar'da iki kurumun temsilcileri tarafından imzalanan ortak bildiri ile birleşme kararı aldı. Bu gelişme ile ülkede camilerin dahi iki ayrı kurum arasında bölünmesine neden olan ve Müslümanlar arasında yaklaşık 20 yıldır devam eden bölünmüşlüğe son verecek süreç başlamış oldu. Tekbirler eşliğinde imzalanan 23 maddelik bildiriye göre Sırbistan'da yaşayan bütün Müslümanlar, milliyetlerine bakılmaksızın tek ve birleşik bir İslam Birliği çatısı altında toplanacak. İslam Birliği'nin merkezi, Sırbistan'da Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Yeni Pazar şehrinde kalacak ve Saraybosna ile kültürel ve milli bağlar muhafaza edilecek.

Detaylar

"Sırbistan'daki Müslümanlar için tarihi" olarak nitelendirilen anlaşmaya göre Bosna Hersek'in yanı sıra Karadağ, Hırvatistan, Slovenya ve birçok Avrupa ülkesindeki Boşnak diasporasını aynı çatı altında toplayan Saraybosna merkezli İslam Birliği Riyaseti, en üst kurum olarak kabul edilecek. Diğer yandan Sırbistan'daki birleşik yapının başında Sancak Müftüsü bulunacak. Bu çerçevede bugüne kadar farklı İslam birlikleri bünyesinde hizmet veren imamlar ortak yapıya katılacak ve iki ayrı kurum arasındaki paralel yapılanmalara son verilecek.

İmza töreninde konuşan Sırbistan İslam Birliği Meşihatı Başkanı Mevlud Efendi Dudic, "Bugün İslam'ın en büyük değerlerinden birine, birliğe tanıklık ediyoruz. Birlik, aynı yerde bulunmak ve ortak bir adrese sahip olmak değildir. Birlik, kalplerin birbirine yaklaşmasıdır" dedi. Sırbistan'daki İslam Birliği'nin 33 yıl boyunca devamlılığını koruduğunu, fakat son 20 yılda ağır imtihanlara maruz kaldığını söyleyen Dudic, "İslam Birliği herhangi bir kişinin, neslin ya da grubun mülkü değildir. İslam Birliği, hepimize emanet edilmiştir" dedi. Dudic, "Bütün cemaatler, camiler ve imamlar hepimizindir. Yalnızca belirli bir gruba ait olan bir cemaat yoktur" şeklinde konuştu.

Anlaşma dolayısıyla bir tebrik mesajı yayınlayan Bosna Hersek İslam Birliği Riyaseti Reisü'l-uleması Husein Efendi Kavazovic, "Yüce Allah bu adımı kalıcı barışmanın, birlik ve beraberliğin başlangıcı eylesin. Müslümanların kalplerini iyilikte birleştirsin ve onları yeni ayrılıklardan ve anlaşmazlıklardan korusun" dedi.

Arpaguş'tan açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş da Sırbistan'daki Müslümanların kurumsal anlamdaki ayrılığının son bulması vesilesiyle bir açıklama yayınlayarak, "Sırbistan İslam Birliği Meşihatı ile Sırbistan İslam Birliği Riyaseti arasında yürütülen müzakerelerin olumlu sonuçlandığını ve tek bir çatı altında birleşmeye dair ortak bildirinin imzalanmış olduğunu büyük bir memnuniyetle öğrenmiş bulunmaktayım. Alınan bu kararın başta Sırbistan'da yaşayan Müslüman kardeşlerimiz olmak üzere tüm Balkanlara hayırlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.