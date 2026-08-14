Ciro Immobile 36 yaşında futbolu bıraktı - Son Dakika
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Ciro Immobile 36 yaşında futbolu bıraktı

Ciro Immobile 36 yaşında futbolu bıraktı
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Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Ciro Immobile, ailesine daha fazla zaman ayırmak ve fiziksel olarak istediği seviyeyi sahaya yansıtmakta zorlanması nedeniyle 36 yaşında futbolu bıraktı; İtalyan golcü 650'nin üzerinde maç ve 320'yi aşkın golle kariyerine nokta koydu.

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen İtalyan golcü Ciro Immobile, 36 yaşında futbol kariyerini noktaladı. Son olarak Paris FC'de oynayan Immobile, ailesine daha fazla zaman ayırmak istediğini ve fiziksel olarak kendisinden beklediği seviyeyi sahaya yansıtmakta zorlandığını belirterek futbolu bırakma kararı aldı.

36 YAŞINDA FUTBOLA VEDA ETTİ

Son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris FC'nin formasını giyen 36 yaşındaki Immobile, ailesine daha fazla zaman ayırmak istediğini ve fiziksel olarak artık kendisinden beklediği seviyeyi sahaya yansıtmakta zorlandığını belirterek futbolu bırakma kararı aldı.

Paris FC de tecrübeli santrforun kararını duyurarak Immobile'nin 650'nin üzerinde karşılaşma ve 320'yi aşkın golle tamamladığı kariyerine vurgu yaptı.

İTALYA'DAN AVRUPA'YA UZANAN GOL YOLCULUĞU

20 Şubat 1990'da Torre Annunziata'da dünyaya gelen Immobile, futbol eğitimini Sorrento ve Juventus altyapılarında aldı. Kariyerinin çıkışını ise 2011-12 sezonunda Pescara'da yaptı. Lorenzo Insigne ve Marco Verratti'nin de yer aldığı kadroda gösterdiği performansla dikkat çeken İtalyan santrfor, Serie B'de gol krallığı yaşadı ve takımının Serie A'ya yükselmesinde başrol oynadı.

Torino formasıyla geçirdiği 2013-14 sezonu ise Immobile'nin kariyerindeki ilk büyük Serie A patlaması oldu. 22 golle Serie A gol kralı olan Immobile, bu performansın ardından Borussia Dortmund'a transfer edildi. İtalyan yıldız kariyerinde Juventus, Siena, Grosseto, Pescara, Genoa, Torino, Borussia Dortmund, Sevilla, Lazio, Beşiktaş, Bologna ve Paris FC formalarını giydi.

LAZIO'DA KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

Ciro Immobile denildiğinde akla gelen ilk takım ise Lazio oldu. 2016'da Roma temsilcisine katılan golcü futbolcu, sekiz yıllık Lazio serüveninde kulüp tarihinin en önemli isimlerinden birine dönüştü. Immobile, Lazio formasıyla 340 resmi karşılaşmada 207 gol kaydederek kulübün tüm zamanlardaki en golcü futbolcusu konumuna yükseldi.

İtalyan yıldız, kariyeri boyunca dört kez Serie A gol kralı oldu. Bu başarıların biri Torino, üçü Lazio formasıyla geldi. Ancak zirve noktası 2019-20 sezonuydu. Immobile, Serie A'da 36 gol atarak Avrupa'nın büyük liglerindeki tüm rakiplerini geride bıraktı ve Avrupa Altın Ayakkabı Ödülü'nün sahibi oldu. Aynı zamanda Serie A'da bir sezonda 36 gole ulaşarak lig tarihinin en yüksek sezonluk gol rakamlarından birine imza attı.

Lazio ile bir İtalya Kupası ve iki İtalya Süper Kupası kazanan Immobile, bireysel ödüllerle dolu Roma dönemini kulüp tarihine geçen bir golcü olarak tamamladı.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ KUPAYLA BAŞLADI

Immobile'nin kariyerindeki dikkat çeken duraklardan biri de Türkiye oldu. Tecrübeli santrfor, 2024 yazında Lazio'dan ayrılarak Beşiktaş'a transfer oldu. Siyah-beyazlı taraftarların büyük beklentiyle karşıladığı Immobile, Türkiye'deki macerasına unutulmaz bir başlangıç yaptı. Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Süper Kupa'yı kazandığı karşılaşmada iki gol atan Immobile, daha ilk resmi maçında kupanın başlıca mimarlarından biri oldu. Sezonun ilk bölümünde özellikle ligde yakaladığı gol serisiyle Beşiktaş hücumunun merkezine yerleşti. Antalyaspor, Sivasspor, Eyüpspor, Kayserispor, Gaziantep FK ve Konyaspor karşılaşmalarında tabelayı değiştiren İtalyan forvet, kısa sürede çift haneli gol sayısına ulaştı.

Ancak ilerleyen dönemde yaşadığı sakatlıklar ve performansındaki dalgalanmalar, sezonun ikinci bölümünde sürelerinin ve etkisinin azalmasına neden oldu.

Buna rağmen Immobile, Süper Lig'de 30 karşılaşmada 15 gol kaydetti ve sezonu Beşiktaş'ın ligdeki en golcü oyuncusu olarak tamamladı. Bu 15 golün 8'i penaltıdan geldi.

Tüm kulvarlar dikkate alındığında ise siyah-beyazlı formayla 41 resmi maça çıkan Immobile, 19 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Süper Lig'deki 15 golünün yanı sıra Galatasaray'a karşı Süper Kupa finalinde iki, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde de iki gol kaydetti. Beşiktaş ile bir yıllık birlikteliğinin en önemli hatırası 2024 Süper Kupa şampiyonluğu oldu. Siyah-beyazlı kulüp ile Immobile arasındaki sözleşme, 4 Temmuz 2025'te karşılıklı anlaşmayla sona erdirildi. Beşiktaş, ayrılık için oyuncuya 2 milyon 625 bin euro fesih tazminatı ödeneceğini açıkladı.

BEŞİKTAŞ'TAN SONRA İTALYA VE FRANSA

Türkiye macerasının ardından ülkesine dönen Immobile, Bologna forması giydi. Deneyimli forvet daha sonra Ocak 2026'da Paris FC'ye katılarak kariyerindeki son durağa geçti. Paris temsilcisinde Ligue 1'de 12 karşılaşmada 2 gol ve 2 asist üreten İtalyan futbolcu, yeni sezon hazırlıkları devam ederken futbolu bırakma kararını takım arkadaşlarıyla paylaştı.

Immobile, kararında ailesinin önemli rol oynadığını belirtirken, uzun yıllar boyunca kendisini takip eden yakınlarına artık daha fazla vakit ayırmak istediğini ifade etti. Fiziksel ağrıların arttığını ve antrenmanlarda kendisinin en iyi halini ortaya koyamadığında devam etmenin zorlaştığını da dile getirdi.

İTALYA İLE AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Ciro Immobile'nin kariyerindeki en büyük takım başarılarından biri milli formayla geldi. İtalya Milli Takımı'nda 57 kez forma giyen ve 17 gol atan Immobile, Roberto Mancini yönetimindeki takımın EURO 2020 kadrosunda yer aldı. Turnuvada Türkiye ve İsviçre karşısında gol sevinci yaşayan deneyimli santrfor, İtalya'nın Wembley'de İngiltere'yi geçerek Avrupa şampiyonu olduğu kadronun önemli parçalarından biriydi.

GOLLER, KUPALAR VE REKORLARLA GELEN VEDA

Ciro Immobile, yaklaşık 17 yıl süren profesyonel kariyerini Avrupa futbolunun önemli golcülerinden biri olarak kapattı. Dört Serie A gol krallığı, Avrupa Altın Ayakkabı ödülü, EURO 2020 şampiyonluğu, İtalya Kupası, İtalya ve Türkiye Süper Kupaları ile Lazio tarihinin en golcü oyuncusu olma başarısı, Immobile'nin geride bıraktığı kariyerin öne çıkan başlıkları oldu.

Türkiye'deki hikâyesi yalnızca bir sezon sürdü ancak Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk resmi maçta iki gol atıp kupaya uzanması, İtalyan santrforun siyah-beyazlı kariyerinin hafızalarda kalan anlarından biri oldu.

Ciro Immobile, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ciro Immobile 36 yaşında futbolu bıraktı - Son Dakika

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