İstanbul\'da ‘vize dolandırıcılığı’ soruşturması: 37 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında; vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren bazı kişi ve şirketlerin, konsolosluklar ile yetkili aracı kurumların çevrim içi randevu sistemlerine 'bot' olarak tabir edilen yazılımlar aracılığıyla erişerek randevuları toplu biçimde aldıkları, bu suretle vatandaşların söz konusu sistemlerden randevu almasını sistematik olarak güçleştirdikleri, belirli sürelerde vize veya randevu temin etme garantisi vererek yazılım, danışmanlık ve hizmet bedeli adı altında para tahsil ettikleri, taahhüt edilen hizmetin sunulmaması halinde ücret iadelerini gerçekleştirmedikleri, başvuru sahiplerine ait kişisel verileri otomatik yazılımlara aktardıkları ve bu faaliyetlerden elde edildiği değerlendirilen gelirleri çeşitli kişi ve şirket hesapları üzerinden aktardıkları tespit edildi.

TOPLAM 2 MİLYAR 841 MİLYON PARA HAREKETİ

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan mali analizlerde; Ocak 2024-Temmuz 2026 döneminde soruşturmaya konu farklı şirket yapılanmalarına ait hesaplarda toplam 2 milyar 841 milyon 220 bin lira brüt para hareketi bulunduğu, 41 binden fazla kişiden yaklaşık 918 milyon lira tahsil edildiği, tahsilatın önemli bir bölümünün şirket hesapları yerine şirket ortakları ve çalışanlarına ait şahsi hesaplarda toplandığı, şirketlerin farklı vize markaları altında faaliyet yürüttüğü ve hesaplarda yoğun nakit, kripto varlık ve kıymetli maden hareketleri bulunduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamda bazı mağdurlardan 500 bin liraya varan para hareketlerinin bulunduğu belirlendi.

49 ŞÜPHELİYE YÖNELİK OPERASYON

Soruşturma kapsamında, 49 şüphelinin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir illerinde toplam 63 adreste arama gerçekleştirildi. Operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındı.

37 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Aleyna Darcan, Ayşen Ellialtıoğlu, Bünyamin Çalışkan, Harun Durgut, Kadir Yazıcı, Hamide Yanmaz, Selin Yıldız, Seçkin Durgut, Sena Durgut, Süleyman Karanlık, Yusuf Furkan Gürel, Ömer Salih Atan, Ayşe Gündüz, Berkay Vargüz, Cihat Karakuş, Çınar Karakuş, Emre Can Malgaz, Fadime Nur Kara, Fatih Bekmezci, Feyda Tangüner, Tuğba Uslu, Özgür Önal, Pınar Demir, Sinem Şule Harçın, Tuğba Aksoy, Tunahan Coşgun, Tunahan Kerim Yüksel, Tunahan Akçay, Sezgin Akçanak, Kerim Ekizoğlu, Merve Akın, Mehmet Akın, Kıymet İlayda Toprak, Melis Özalp, Kamil Ergin, Fikret Karakuş ve Günsel Karakuş çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 4 kişi ise 'Yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.