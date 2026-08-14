Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'in kardeşinin evinden cephanelik çıktı - Son Dakika
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Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'in kardeşinin evinden cephanelik çıktı

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş\'in kardeşinin evinden cephanelik çıktı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturması kapsamında 17 ilde düzenlenen operasyonda, yapılanmanın lideri Alihan Kuriş’in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’in adresinde yapılan aramada13 tabanca ile mühimmat ele geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen yapılanmaya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda adres ve şirkete yönelik operasyon düzenlendi.

17 ili kapsayan operasyon kapsamında Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

KURİŞ’İN KARDEŞİNİN EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Soruşturma kapsamında Alihan Kuriş’in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’in adresinde de arama yapıldı. Aramada farklı marka ve seri numaralarına sahip 13 tabanca ele geçirildi.

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'in kardeşinin evinden cephanelik çıktı

ŞARJÖR VE FİŞEKLER DE ELE GEÇİRİLDİ

Aramada ayrıca bir boş şarjör ile içerisinde 8 fişek bulunan bir şarjör ele geçirildi.

Ele geçirilen silahlar şöyle:

  • 1 adet CZ Shadow marka tabanca
  • 1 adet CZ TS 2 marka tabanca
  • 1 adet Magnum Research marka tabanca
  • 1 adet Glock AGPP695 marka tabanca
  • 1 adet CESKA marka tabanca
  • 1 adet A211301 seri numaralı tabanca
  • 1 adet R81171 seri numaralı tabanca
  • 1 adet Wilson Combat marka tabanca ve 1 adet boş şarjör
  • 1 adet BY916224 seri numaralı tabanca ve içerisinde 8 fişek bulunan şarjör
  • 1 adet Glock BBU 7400 marka tabanca
  • 1 adet Canik marka tabanca
  • 1 adet Sig Sauer marka tabanca
  • 1 adet Glock TC1080 marka tabanca

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliler ve suç örgütüne ait şirketler hakkında MASAK raporu hazırlandı.

MASAK raporunda, örgüte ait şirketlerin birçoğunun 2020'den sonra finansal işlem hacimlerinin belirgin şekilde arttığı, şirketlerin bölünme ve devir işlemi gerçekleştirdiği, şirket bölünmelerinde oldukça yüksek sermayeyle yeni şirket kurulduğu, kurulan yeni şirketlerin bölünmeyi gerçekleştiren şirketlerden farklı ilde ve bölünen şirketten farklı faaliyet alanlarına sahip olduğu tespit edildi.

Bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir kaynağının bulunmadığı, aktif ticaret yapılmadığı ancak söz konusu sermayeyle bağlı ortaklıklar kaleminin finanse edildiği aktarılan raporda, suç örgütünün bu yöntemle şirketlerin kayıtlarına ulaşılmasını engellemeyi ve finansal işlemlerin takibini zorlaştırmayı amaçladığı kaydedildi.

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'in kardeşinin evinden cephanelik çıktı

Şirketlerin çoğunda çeşitli ödeme kuruluşları aracılığıyla transfer alımlarının tespit edildiği bilgisine yer verilen raporda, şirketlerde yüksek nakit sirkülasyonunun bulunduğu, ortakları tarafından şirketlere kaynağı izaha muhtaç yüksek miktarda nakit girişleri gerçekleştirildiği ve şirket ortakları tarafından şirketlerin sermaye artırımlarında bu nakit girişlerinin kaynak olarak kullanıldığı belirtildi.

Raporda ayrıca şirket hesaplarına yatırılan yüksek tutarların, analiz konusu şirketlere dikkat çekici şekilde aktarıldığı, ödeme kuruluşlarından gelen transferlerden ve nakit yatırılan tutarlardan çeşitli şirketlere yüksek miktarda para transferleri gerçekleştirildiği ifade edildi.

"KAYIRLARLA UYUMSUZ ŞEKİLDE DÖVİZ TRANSFERİ"

Şirketlerin mal alım-satım kayıtlarında diğer tüzel kişilerle yüksek meblağda işlem yapıldığının gözlemlendiği aktarılan raporda, çeşitli tüzel kişilerle yüksek meblağda mal alım-satım işlemlerinin bulunmasının sahte faturalaşma açısından dikkat çekici olduğu, şirket hesaplarında kayıtlarla uyumsuz şekilde yurt dışında bulunan çeşitli şirketlerden döviz cinsi transfer girişlerinin bulunduğu, şirketlerden bazılarının yüksek vergisel iadeler aldığı ve finansal işlemlerin organize şekilde çalışılması sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği tespitlerine yer verildi.

Bu kapsamda, Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında bir kısmı yurt dışında olduğu tespit edilen 49 şüphelinin gözaltına alınmasına, şüphelilere ait 43 adresle 33 şirkete ait 80 adreste arama-el koyma işlemi yapılmasına karar verildi.

Kuriş'in de arasında bulunduğu 33 şüphelinin gözaltına alındığı, şüphelilerden 9'unun yurt dışında olduğunun tespit edildiği, 7'sinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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Son Dakika Güncel Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'in kardeşinin evinden cephanelik çıktı - Son Dakika

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