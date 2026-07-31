Paşinyan'dan çarpıcı Türkiye kararı - Son Dakika
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Paşinyan'dan çarpıcı Türkiye kararı

Paşinyan\'dan çarpıcı Türkiye kararı
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile normalleşme sürecinde yeni döneme ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirterek, Ankara ile temasları yürütecek yeni özel temsilci ile diyalog formatına yönelik değerlendirmelerin devam ettiğini açıkladı.

Ermenistan ile Türkiye arasındaki normalleşme sürecinde yeni dönemin yol haritası şekillenmeye başladı. Erivan yönetimi, Türkiye ile yürütülen temaslarda görev alacak yeni özel temsilci ve görüşmelerin nasıl sürdürüleceğine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

PAŞİNYAN: DEĞERLENDİRMELERİMİZ DEVAM EDİYOR

Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ın Parlamento Başkanlığına aday gösterilmesinin ardından, yerine atanacak özel temsilci ve temasların yeni formatı Paşinyan hükümetinin gündemine geldi.

Armenpress'in haberine göre Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, özel temsilci konusunda henüz kesin bir karar alınmadığını belirterek, Türkiye ile yürütülen diyaloğun hangi çerçevede ve hangi formatta sürdürüleceğine ilişkin değerlendirmelerin devam ettiğini söyledi.

Paşinyan, "Özel temsilci konusunda henüz alınmış bir karar yok. Türkiye ile yürüttüğümüz diyalog çerçevesinde nasıl hareket etmemiz gerektiğini belirlememiz gerekiyor. Uygun kararları alabilmek adına çalışmalarımıza hangi mantıkla ve hangi formatta devam edeceğimizi şu anda kendi aramızda görüşüyoruz. Konuyla ilgili değerlendirmelerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

NORMALLEŞME SÜRECİNDE GÜVEN ARTIRICI ADIMLAR

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli de daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye ile Ermenistan arasında 2022'den bu yana devam eden normalleşme sürecinde atılan güven artırıcı adımlara ilişkin bilgi vermişti.

Keçeli, doğrudan ticaretin hayata geçirilmesi amacıyla yürütülen bürokratik çalışmaların 11 Mayıs 2026 itibarıyla tamamlandığını belirterek, yeni düzenleme kapsamında Türkiye'den üçüncü bir ülke üzerinden Ermenistan'a giden ya da aynı güzergahı kullanarak Ermenistan'dan Türkiye'ye gelen malların nihai varış veya çıkış noktasının belgelerde "Ermenistan/Türkiye" olarak gösterilebildiğini ifade etti.

SINIRIN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Keçeli, iki ülke arasındaki kara sınırının açılmasına yönelik teknik ve bürokratik hazırlıkların da devam ettiğini belirtti.

Türkiye'nin Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve refahın güçlendirilmesine önem verdiğini vurgulayan Keçeli, bölgedeki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve iş birliğinin tüm bölge ülkeleri ile halklarının yararına ilerletilmesi yönündeki desteğin süreceğini kaydetti.

NORMALLEŞME GÖRÜŞMELERİ 2022'DE BAŞLADI

Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, 2021 yılında Türkiye'nin Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirilirken, Ermenistan tarafında ise Ruben Rubinyan özel temsilci olarak atanmıştı.

İki ülkenin özel temsilcileri Serdar Kılıç ile Ruben Rubinyan, Ocak 2022'de Moskova'da ilk kez bir araya gelmiş, Türkiye ile Ermenistan'ın ilişkilerin tam normalleşmesini hedefleyen müzakereleri ön koşul olmaksızın sürdürmesi konusunda mutabakata varılmıştı.

Nikol Paşinyan, Ermenistan, Türkiye, Ankara, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ermenistan Paşinyan'dan çarpıcı Türkiye kararı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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