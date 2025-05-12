Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

KARABÜK - Karabük'te seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, kısa sürede alev topuna dönerken, araç tamamen küle döndü.

Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Karaağaç köyü yolu Akdere mevkisinde meydana geldi. Mustafa Uludağ idaresindeki otomobil, seyir halindeyken bir anda motor kısmından alev aldı. Alevleri fark eden sürücü Uludağ, aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Karabük Belediyesi İtfaiye ekipleri, alev topuna dönen araca müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.