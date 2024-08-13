3.Sayfa

Seyir halindeki otomobilin kaputundan yılan çıktı

DÜZCE - Düzce'nin Cumayeri ilçesinde seyir halinde olan otomobilin kaputundan bir anda çıkan yılan paniğe sebep oldu. Sürücü bu anları kayda aldı.

Edinilen bilgiye göre, Olay Cumayeri ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Düzce'den Cumayeri istikametine seyir halinde olan M.K. idaresinde ki Mercedes marka otomobilin kaput kısmından yılan belirdi. Sürücü yılanı fark eder etmez, o anları kayıt altına almaya başladı. Yılanın hareket ettiğini gören sürücü aracını park edip, araçtan ayrılırken yılan kaputtan daha sonra itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkarılıp doğal yaşam alanına bırakıldı. Başına gelen olayı sosyal medya da komedi olarak paylaşan M.K.'ya olumlu ve olumsuz yorumlar yapıldı.