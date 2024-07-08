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Seyir halindeki ticari araç alevlere teslim oldu

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halinde olan hafif ticari araç alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgilere göre, Artuklu ilçesi Türkmen Deresi mevkiinde seyir halinde olan ticari araçtan bir anda alevler yükselmesiyle sürücü, aracı yol kenarına çekti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü