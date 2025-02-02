Seyir Tepesinde Düşme: 2 Yaralı

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Konya'da seyir tepesinde fotoğraf çekmek isterken düşen 2 kişi yaralandı

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, seyir tepesinde Beyşehir Gölü manzarası ile fotoğraf çekmek isterken yaslandıkları korkuluk tellerinin yerinden sökülmesi sonucu yaklaşık 6-7 metre yükseklikten düşen 2 arkadaş yaralandı.

Olay, Beytepe Mahallesi'nde bulunan Seyir Tepesi Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir tepesindeki parka gelen O.T. ile A.E.K. görgü tanıklarının ifadelerine göre Beyşehir Gölü manzarası fotoğrafı çekebilmek için parktaki korkuluk tellerine yaslandı. Tellerin yerinden sökülerek düşmesi ile birlikte tellerle birlikte 6-7 metre yükseklikte bulunan tepenin taşlarla örülü duvarlarından aşağıya düşen iki genç yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, korkuluk tellerinin bulunduğu alanda, 'dikkat, tellere yaslanmak, aşağıya sarkmak tehlikeli ve yasaktır' yazılı uyarı levhası dikkat çekti.