Seyitgazi'de Ekin Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Seyitgazi'de Ekin Yangını Kontrol Altına Alındı

Seyitgazi\'de Ekin Yangını Kontrol Altına Alındı
18.07.2026 21:44
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Eskişehir Seyitgazi'de biçerdöverden çıkan yangın, vatandaşların müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bir biçerdöverden çıktığı belirlenen ekin yangını, vatandaşların erken müdahale sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 25 dekar ekili alan zarar gördü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Seyitgazi ilçesine bağlı Değişören ile Sarayören mahalleleri arasında bulunan Boğazlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlada hasat yapan bir biçerdöverden kaynaklı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede ekinlerin arasına yayılmaya başladı. Durumu fark eden her iki mahallenin sakinleri, itfaiye ekipleri olay yerine ulaşana kadar kendi imkanlarıyla seferber oldu. Yangının daha geniş tarım arazilerine sıçramasını önlemek amacıyla traktörlerine taktıkları pulluklarla yanan alanın çevresini süren vatandaşlar, alevlerin önünü kesmeyi başardı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine intikal etmesi ve vatandaşların yoğun çabası sonucu yangın tamamen söndürülerek bölgede soğutma çalışması yapıldı. Olayda yaklaşık 25 dekarlık ekili tarım arazisi yanarak kül oldu. Meydana gelen olayla ilgili bilgi veren Sarayören Mahalle Muhtarı Tevfik Demir, köylülerin hızlı müdahalesinin daha büyük bir zararın önüne geçtiğini belirterek durumun tamamen kontrol altına alındığını bildirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Seyitgazi, Eskişehir, 3. Sayfa, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyitgazi'de Ekin Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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