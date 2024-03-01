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Siber polis, sanal ortamdaki suçluları adım adım takip ediyor

KIRIKKALE - Kırıkkale'de siber suçlarla mücadele ekiplerince, dolandırıcılık suçundan hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 22- 28 Şubat'ta sosyal medya kullanıcılarında suç unsuruna rastlanılan 101 kullanıcıyı tespit etti. Çalışmalar neticesinde 16 dijital materyali inceleyen ekipler, 4 nitelikli dolandırıcılık, 3 nitelikli hırsızlık, 2 bilişim sistemini engelleme-bozma-verileri yok etme veya değiştirme ve 1 banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması olayıyla ilgili işlem başlattı.

Ekipler, "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü de cezaevine teslim etti.

Ayrıca, "SİBERAY Projesi" kapsamında düzenlenen 3 etkinlikte, 310 vatandaş bilgilendirildi.