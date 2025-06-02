Siber Suç Operasyonları: 145 Tutuklama, 5 Milyar TL'lik Mal Varlığına El Konuldu - Son Dakika
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Siber Suç Operasyonları: 145 Tutuklama, 5 Milyar TL'lik Mal Varlığına El Konuldu

02.06.2025 08:25
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, son bir haftada siber suçlarla ilgili 423 kişi yakalandı, 145'i tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Siber suçlarla mücadele kapsamında son 1 haftada 145 şahıs tutuklandı, yaklaşık 5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 29 il merkezli "Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Bilişim Sistemlerine Girme" suçlarına yönelik son 1 haftadır devam eden operasyonlarda; 423 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, şüphelilerden 145'inin tutuklandığını belirterek 128'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Şüphelilerin; sosyal medya platformları ve oltalama (Phishing) siteleri üzerinden 'forex yatırım ortaklığı, kripto yatırım danışmanlığı, hediye çeki, araç kiralama/kapora, kiralık bungalov, ürün satışı ve dijital sazan sarmalı' adı altında vatandaşlarımızı dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumarda kullanılmak üzere banka hesapları topladıkları, yasa dışı bahis sitelerine altyapı sağlama, kumar oynatma ve para nakline aracılık ettikleri, müstehcen çocuk görüntüleri bulundurdukları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce; Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla, Sivas, Van, Erzincan, Gümüşhane, Manisa, Kayseri, Niğde, Aydın, Afyonkarahisar, Edirne, Kahramanmaraş, Karabük, Bingöl, Kars, Bartın, Zonguldak, Tekirdağ, Ağrı, Karaman ve Mersin merkezli Adıyaman, Çanakkale, Bitlis, Çorum, Hatay, Konya, Mardin, Malatya, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova, Yozgat, Trabzon, Eskişehir, Batman, Ordu, Hakkari, Elazığ, Erzurum, Kütahya ve Ankara olmak üzere toplam 52 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; 'Yasa Dışı Bahis, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği, Nitelikli Hırsızlık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklamak ve Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu, ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yaklaşık 5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürlerimiz ile kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Siber Suç Operasyonları: 145 Tutuklama, 5 Milyar TL'lik Mal Varlığına El Konuldu - Son Dakika

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