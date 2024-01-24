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SİBERAY, Vatandaşları Sahte Sitelere Karşı Uyardı - Son Dakika
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SİBERAY, Vatandaşları Sahte Sitelere Karşı Uyardı

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, SİBERAY tarafından yapılan uyarıyla vatandaşları sahte sitelere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sahte siteler üzerinden dolandırıcılara karşı önlem alınması gerektiği vurgulandı.

SİBERAY, Vatandaşları Sahte Sitelere Karşı Uyardı
24.01.2024 - 08:52,
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SİBERAY, vatandaşları internet ve sosyal medya platformlarını güvenli şekilde kullanmalarını sağlamak için "sahte sitelere" karşı uyardı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, vatandaşları "sahte sitelere" karşı uyardı. SİBERAY, nüfus ve kimlik işlemleri için "erken/kolay randevu" gibi başlıklarla asılsız içeriklere ve yönlendirilen sahte sitelere yönelik vatandaşlara uyarıda bulundu.

Vatandaşlara yönelik yapılan uyarıda, bazı internet sitelerinde veya sosyal medya platformlarında, "profilime kim baktı, gizli hesap görme, takipçi kazanma" gibi "sahte sitelere" dikkat edilmesi gerektiği bilgilendirildi.

Açıklamada, "Sahte internet siteleri üzerinden sosyal medya hesap ve parola bilgilerinizi ele geçirmeye çalışan dolandırıcılara fırsat vermeyin" denildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele, Dolandırıcılık, 3.Sayfa, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa SİBERAY, Vatandaşları Sahte Sitelere Karşı Uyardı - Son Dakika


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