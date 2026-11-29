Tekirdağ'da şiddetli fırtına nedeniyle bir ağaç kökünden sökülerek yola devrilirken, yük gemileri kıyıya demirledi, balıkçı tekneleri ise denize açılamadı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Hürriyet Mahallesi'nde bir ağaç fırtınanın etkisiyle kökünden sökülerek yola devrildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.

Marmara Denizi'nde etkisini artıran fırtına nedeniyle denizde büyük dalgalar oluştu. Olumsuz hava şartları sebebiyle balıkçı tekneleri denize açılamazken, çok sayıda uluslararası yük taşımacılığı yapan büyük gemi de Süleymanpaşa kıyılarına demirledi.

Fırtınanın etkisiyle denizde oluşan dalgalar ve kıyıya demirleyen büyük gemiler dikkat çekti. Balıkçılar denize açılamayarak limanda beklerken, ekiplerin devrilen ağacı kaldırmak için başlattığı çalışma sürdü.