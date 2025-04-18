"Sigaram yok" deyince 2 magandanın saldırısına uğradı - Son Dakika
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"Sigaram yok" deyince 2 magandanın saldırısına uğradı

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Bursa'da genç bir kadın sigara isteğine olumsuz yanıt verdiği kimliği belirsiz 2 kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Genç kadın koşarak bölgeden uzaklaşırken yaşananlar cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

18.04.2025 15:22
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Bursa'da M.C., kendisinden sigara isteyince olumsuz yanıt verdiği 2 kişinin saldırısına uğradı. M.C. koşarak uzaklaşırken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, 16 Nisan gece saatlerinde Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 kişi, yanına gittikleri M.C.'den sigara istedi. M.C. olumsuz cevap verince, bu kişilerin yumruklu saldırısına uğradı.

CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

M.C. koşarak bölgeden uzaklaştı. Şüpheliler, bir süre M.C.'nin peşinden koşarken, yaşananlar bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

"Sigaram yok" deyince 2 magandanın saldırısına uğradı
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Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa 'Sigaram yok' deyince 2 magandanın saldırısına uğradı - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Ponçik Pamuk:
    dağbaşı mı sanıyorlar .ne günlere kaldık yarabbim 81 2 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Pek sigara isteme mevzusuna benzemiyor, 46 4 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Kadın galiba çakmak var mı diye sormuş. Sigara istememiş olabilir. 9 10 Yanıtla
  • 6490203:
    amino bunlar 13 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: "Sigaram yok" deyince 2 magandanın saldırısına uğradı - Son Dakika
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