Menteşe'de yol kenarına atılan sigara izmariti yangın çıkardı - Son Dakika
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Menteşe'de yol kenarına atılan sigara izmariti yangın çıkardı

Menteşe\'de yol kenarına atılan sigara izmariti yangın çıkardı
23.06.2026 11:06  Güncelleme: 11:07
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde yol kenarına atılan sigara izmariti kuru otları tutuşturdu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yol kenarına bilinçsizce atılan sigara izmariti kuru otları tutuştururken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarına atılan bir sigara izmariti rüzgarın ve sıcak havanın da etkisiyle kısa sürede alev aldı. Yol kenarından yükselen dumanları ve alevleri fark eden çevredeki duyarlı vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın yayılmadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İtfaiye, Menteşe, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Menteşe'de yol kenarına atılan sigara izmariti yangın çıkardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Menteşe'de yol kenarına atılan sigara izmariti yangın çıkardı - Son Dakika
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