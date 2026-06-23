Menteşe\'de yol kenarına atılan sigara izmariti yangın çıkardı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yol kenarına bilinçsizce atılan sigara izmariti kuru otları tutuştururken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarına atılan bir sigara izmariti rüzgarın ve sıcak havanın da etkisiyle kısa sürede alev aldı. Yol kenarından yükselen dumanları ve alevleri fark eden çevredeki duyarlı vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın yayılmadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA