Sıhhiye'ye gelen Özgür Özel'in 103 kişinin öldüğü 10 Ekim davasında konuşması bekleniyor. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sıhhiye'ye gelen Özgür Özel'in 103 kişinin öldüğü 10 Ekim davasında konuşması bekleniyor.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sıhhiye\'ye gelen Özgür Özel\'in 103 kişinin öldüğü 10 Ekim davasında konuşması bekleniyor.
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda 103 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıya ilişkin davanın görüldüğü Sıhhiye Adliyesi'ne gelen Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in dava sürecini değerlendirmesi bekleniyor.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da 103 kişinin hayatını kaybettiği 10 Ekim 2015'teki terör saldırısına ilişkin davanın görüldüğü Sıhhiye Adliyesi'ne geldi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Garı önünde terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen ve 103 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin davayla ilgili açıklama yapmak üzere Sıhhiye Adliyesi'ne geldi. Özel'in, adliye önünde dava sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Kaynak: İHA
Yeni PartiÖzgür ÖzelPolitika3. SayfaGüncelAnkaraTerörSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bonservisi elinde olan Icardi’nin gözü çok yükseklerde Bonservisi elinde olan Icardi'nin gözü çok yükseklerde
14 yıldır biriktirdiği 37 kilogram gümüşü bozdurdu İşte eline geçen para 14 yıldır biriktirdiği 37 kilogram gümüşü bozdurdu! İşte eline geçen para
Kırıkhan’da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu Kırıkhan'da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu
Rostov’da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi Rostov'da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi
Manisa’da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu Manisa'da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu
Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi
15:22
Salah sevgisi bunu da yaptırdı 1200 kilometre gelip oturduğu taşı öptü
Salah sevgisi bunu da yaptırdı! 1200 kilometre gelip oturduğu taşı öptü
15:20
Tarih de belli gibi Türkiye’de slim sigaraların satışı yasaklanıyor
Tarih de belli gibi! Türkiye'de slim sigaraların satışı yasaklanıyor
15:17
Fon soruşturmasında son durum: Yönetici kademelerinde yer alan tüm şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu
Fon soruşturmasında son durum: Yönetici kademelerinde yer alan tüm şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu
15:15
Kocaeli’de dev gece Türkiye-Fransa maçında muhtemel 11’ler belli oldu
Kocaeli'de dev gece! Türkiye-Fransa maçında muhtemel 11'ler belli oldu
14:44
BM’de rezil olan Netanyahu yine Erdoğan düşmanlığına sarıldı
BM'de rezil olan Netanyahu yine Erdoğan düşmanlığına sarıldı
14:30
Girne’de batan gemideki tüm alanlara ulaşıldı, başka naaş bulunamadı
Girne'de batan gemideki tüm alanlara ulaşıldı, başka naaş bulunamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 15:49:54. #7.12#
SON DAKİKA: Sıhhiye'ye gelen Özgür Özel'in 103 kişinin öldüğü 10 Ekim davasında konuşması bekleniyor. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei