Sıhhiye\'ye gelen Özgür Özel\'in 103 kişinin öldüğü 10 Ekim davasında konuşması bekleniyor.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da 103 kişinin hayatını kaybettiği 10 Ekim 2015'teki terör saldırısına ilişkin davanın görüldüğü Sıhhiye Adliyesi'ne geldi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Garı önünde terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen ve 103 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin davayla ilgili açıklama yapmak üzere Sıhhiye Adliyesi'ne geldi. Özel'in, adliye önünde dava sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.