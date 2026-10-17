Siirt Baykan\'da otomobil takla attı, aynı aileden 5 kişi yaralandı

Siirt Baykan'da otomobil takla attı, aynı aileden 5 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'in Baykan ilçesinde dün kontrolden çıkan otomobil takla attı ve aynı aileden sürücü baba, anne ve 3 çocuk yaralandı. Ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücünün durumu ağır, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Siirt'in Baykan ilçesinde otomobilin takla atması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, dün ilçeye bağlı Veysel Karani beldesinde, Zübeyde Hanım Ormanı mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan otomobil, yoldan çıkarak takla attı.
Kazada sürücü baba, anne ve 3 çocuk yaralandı. 112 Acil Çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvveti ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan sürücünün durumu ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?