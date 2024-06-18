Siirt Baykan'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı

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Siirt'in Baykan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, sürücünün ismi öğrenilemeyen 34 HP 8277 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 HP 8277 plakalı otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan vatandaşı kurtararak Baykan Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT