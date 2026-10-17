Siirt-Baykan karayolunda alev alan iki tır nedeniyle yol çift yönlü kapatıldı

Siirt- Baykan karayolunda iki tırın çarpışması sonucu çıkan yangında araçlar alev alarak kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Siirt-Baykan karayolu üzerinde meydana geldi. Henüz sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen iki tır çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle tırlardan biri kısa sürede alev aldı. Alevler diğer tıra da sıçrayarak kısa sürede büyüdü. Gökyüzünü yoğun siyah duman kaplarken, patlama riski nedeniyle yol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevlere teslim olan tırlardaki yangının söndürülmesi ve yolun yeniden trafiğe açılması için ekiplerin müdahalesi sürerken, kazada ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.