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Siirt Belediyesi ve Tarım İl Müdürlüğü işletmelerde denetim yaptı - Son Dakika
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Siirt Belediyesi ve Tarım İl Müdürlüğü işletmelerde denetim yaptı

Siirt Belediye Başkanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde AVM, kafe, lokanta, restoran, pastane gibi işletmelerde fiyat etiketleri, haksız fiyat artışı, gramaj ve hijyen ile fiyat listelerine yönelik denetim yaptı. Fiyat listesi masada ve giriş kapısında olmayan işletmeler için tutanak tutuldu. Yetkililer, vatandaşların karşılaşmış oldukları fiyat aykırılıklarını Alo 175, gramaj ve hijyen aykırılıklarını ise Alo 174 telefon hatlarına bildirilmeleri istedi.

Siirt Belediyesi ve Tarım İl Müdürlüğü işletmelerde denetim yaptı
25.01.2024 - 13:10,
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Siirt Belediye Başkanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde AVM, kafe, lokanta, restoran, pastane gibi işletmelerde fiyat etiketleri, haksız fiyat artışı, gramaj ve hijyen ile fiyat listelerine yönelik denetim yaptı.

Fiyat listesi masada ve giriş kapısında olmayan işletmeler için tutanak tutuldu. Ekipler; AVM, Market, pastane, kafe, lokanta ve restoran gibi işletmelerin giriş kapılarında ve masalarında görünür şekilde fiyat listesi olup, olmadığını inceledi. Müşterilerin kimse ile temas kurmadan fiyatları görebilmesinin esas alındığı uygulamaya uymayan veya uygunsuzluk tespit edilen bazı işletmelere yönelik tutanak tutuldu.

Yetkililer, vatandaşların karşılaşmış oldukları fiyat aykırılıklarını Alo 175, gramaj ve hijyen aykırılıklarını ise Alo 174 telefon hatlarına bildirilmeleri istedi. - SİİRT

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Siirt Belediyesi ve Tarım İl Müdürlüğü işletmelerde denetim yaptı - Son Dakika


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