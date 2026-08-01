Siirt Botan Çayı’nda acı son: 11 yaşındaki çocuk ölü bulundu, kayıp babası aranıyor - Son Dakika
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Siirt Botan Çayı’nda acı son: 11 yaşındaki çocuk ölü bulundu, kayıp babası aranıyor

Siirt Botan Çayı’nda acı son: 11 yaşındaki çocuk ölü bulundu, kayıp babası aranıyor
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Siirt’te Botan Çayı kıyısında 11 yaşındaki bir çocuğun cansız bedeni bulunurken, kayıp olduğu belirtilen babasını arama çalışmalarının sabah saatlerinde yeniden başlayacağı öğrenildi.

Siirt'te Botan Çayı kıyısında 11 yaşındaki bir çocuğun cansız bedeni bulunurken, kayıp olduğu belirtilen babasını arama çalışmalarının sabah saatlerinde yeniden başlayacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre olay, Siirt-Eruh kara yolu üzerindeki Botan Köprüsü mevkiinde, Meydandere eski yolu üzerinde meydana geldi. Bölgede balık tutan bir vatandaş, yolun sona erdiği ve suyun başladığı noktada su kıyısına sürüklenmiş hareketsiz halde bir çocuk olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan çocuğun yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun 11 yaşındaki Faruk Santur olduğu tespit edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Faruk Santur'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayın ardından ekipler, kayıp olduğu bildirilen baba Ömer Santur için bölgede arama çalışması başlattı. Havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmaların, yarın sabah saat 05.00'te dalgıç ekiplerin de katılımıyla Botan Çayı'nda yeniden sürdürüleceği öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayın meydana geliş nedenini tüm yönleriyle araştırırken, soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Çocuk, Siirt, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siirt Botan Çayı’nda acı son: 11 yaşındaki çocuk ölü bulundu, kayıp babası aranıyor - Son Dakika

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