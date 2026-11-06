Siirt çevre yolunda gece iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Siirt çevre yolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, gece saat 23.00 sıralarında Siirt çevre yolunda meydana geldi. 56 AAB 815 plakalı hafif ticari araç ile 56 ABG 756 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 3 kişi yaralanırken, kazazedeler araç içinde sıkıştı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından 112 acil sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.