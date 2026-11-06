Siirt-Eruh karayolunda kontrolden çıkan otomobil kayalara çarptı, yaralanan olmadı

Siirt-Eruh karayolunda kontrolden çıkan otomobil kayalara çarptı, yaralanan olmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde Siirt-Eruh karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki kaya parçalarına çarptı. Kazada yaralanan ya da ölen olmadı, araçta maddi hasar meydana geldi ve inceleme başlatıldı.
Siirt- Eruh karayolunda kontrolden çıkan otomobilin kayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Siirt-Eruh karayolunda meydana geldi. A.A. (29) yönetimindeki 21 KF 741 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki kaya parçalarına çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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