Siirt-Eruh karayolunda kontrolden çıkan otomobil kayalara çarptı, yaralanan olmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Siirt-Eruh karayolunda kontrolden çıkan otomobil kayalara çarptı, yaralanan olmadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt-Eruh karayolunda kontrolden çıkan otomobil kayalara çarptı, yaralanan olmadı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde Siirt-Eruh karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki kaya parçalarına çarptı. Kazada yaralanan ya da ölen olmadı, araçta maddi hasar meydana geldi ve inceleme başlatıldı.

Siirt- Eruh karayolunda kontrolden çıkan otomobilin kayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Siirt-Eruh karayolunda meydana geldi. A.A. (29) yönetimindeki 21 KF 741 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki kaya parçalarına çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
İnceleme3. SayfaOtomobilGüncelSiirtEruhSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray’ın yıldızına kaptırdı Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı
Rakam inanılmaz Fenerbahçe ve Galatasaray’a para yağıyor Rakam inanılmaz! Fenerbahçe ve Galatasaray'a para yağıyor
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş 8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı! Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
8 kişilik katliamda dikkat çeken sözler: Aşiretimizin en büyük sorunu bu tür olaylar 8 kişilik katliamda dikkat çeken sözler: Aşiretimizin en büyük sorunu bu tür olaylar
Türkiye’nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı İşten çıkarmalar başlıyor Türkiye'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı! İşten çıkarmalar başlıyor
Hastaneye baskın yapan belediye başkanı, iki doktoru cinsel ilişki yaşarken yakaladı Hastaneye baskın yapan belediye başkanı, iki doktoru cinsel ilişki yaşarken yakaladı
16:27
Fenerbahçe’de kalacak mı Emre Belözoğlu’ndan Dirk Kuyt açıklaması geldi
Fenerbahçe'de kalacak mı? Emre Belözoğlu'ndan Dirk Kuyt açıklaması geldi
16:17
Fenerbahçe’de ikinci Emre Belözoğlu dönemi: Yuvama döndüm
Fenerbahçe'de ikinci Emre Belözoğlu dönemi: Yuvama döndüm
15:59
Yine hatipliğini konuşturdu Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TRT World Forum’da salonu ayağa kaldıran sözler
Yine hatipliğini konuşturdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT World Forum'da salonu ayağa kaldıran sözler
15:38
8 kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı
8 kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı
15:20
Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında
Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında
14:55
Sergen Yalçın, Arda Güler bombasını patlattı: Kararı kendisi verecek
Sergen Yalçın, Arda Güler bombasını patlattı: Kararı kendisi verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 16:30:44. #7.13#
SON DAKİKA: Siirt-Eruh karayolunda kontrolden çıkan otomobil kayalara çarptı, yaralanan olmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android