Siirt İl Jandarma Komutanlığı\'nda görevli Pilot Üsteğmen motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli Pilot Üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım, motosiklet kazasında hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre, Siirt- Kurtalan karayolu Kezer Çayı yakınlarında kendisine ait motosikletiyle seyir halinde olan Üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyona hakimiyetini kaybetti. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
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Adıyaman merkez Yenipınar Mahallesi'nde çevreye rahatsızlık veren şahısların ihbarını alan polis ekipleri, mukavemet gösteren 2 şahsı gözaltına aldı. Direnç gösteren şahısların polis merkezine götürülmesi için takviye ekipler sevk edildi. Soruşturma devam ediyor.
Elazığ Valisi Ömer Toraman başkanlığında düzenlenen toplantıda, kent genelindeki asayiş olayları, operasyonlar ve çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı. Vali Toraman, önleyici kolluk hizmetlerinin yanı sıra suçluların yakalanması ve suç olaylarının aydınlatılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti. İlk iki ayda gerçekleşen asayiş olaylarının bir önceki yıla göre yüzde 10 azaldığı bildirildi. Ayrıca, terör suçları, göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonlar ve elde edilen sonuçlar da paylaşıldı.
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Kadıköy E5 karayolu üzerinde seyir halinde bulunan bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
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Amasya'nın Taşova ilçesinde akaryakıt yüklü tanker devrildi. Yürekleri ağızlara getiren kazada sürücü yaralandı. İçinde 3bin400 litre akaryakıt bulunan yakıt yüklü tankerin sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala Düzce'de faaliyet gösteren fırın, pastane ve unlu mamul işletmelerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan denetimlerde pide gramaj, işletme hijyen ve evrak kontrolleri gerçekleştirildi.
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