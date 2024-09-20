Siirt'in Eruh ilçesinde çöplük yangını kontrol altına alındı

Siirt'in Eruh ilçesinde çöplükte çıkan yangın ekiplerin uzun süren müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, dün gece Eruh ilçe merkezinde bulunan çöp toplama merkezinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Eruh Kaymakamlığı Eruh Arama Kurtarma (EKUT) ekibi ve Eruh Belediyesi itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.
Yangının söndürülmesinden sonra bölgede soğutma çalışması başlatıldı. - SİİRT
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