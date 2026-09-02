Siirt\'in Kurtalan ilçesinde traktör devrildi, Aksöğüt köyünde 4 kişi yaralandı

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Ak­söğüt köyünde seyir halindeki traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Ak­söğüt köyü kırsalında meydana geldi. Seyir halindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.