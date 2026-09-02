Siirt'in Kurtalan ilçesinde traktör devrildi, Aksöğüt köyünde 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde traktör devrildi, Aksöğüt köyünde 4 kişi yaralandı

Siirt\'in Kurtalan ilçesinde traktör devrildi, Aksöğüt köyünde 4 kişi yaralandı
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Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Aksöğüt köyünde seyir halindeki traktörün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen traktörün ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Ak­söğüt köyünde seyir halindeki traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Ak­söğüt köyü kırsalında meydana geldi. Seyir halindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, İnceleme, Jandarma, Kurtalan, Siirt, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'in Kurtalan ilçesinde traktör devrildi, Aksöğüt köyünde 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt'in Kurtalan ilçesinde traktör devrildi, Aksöğüt köyünde 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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