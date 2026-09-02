Siirt'in Kurtalan ilçesinde traktör devrildi, Aksöğüt köyünde 4 kişi yaralandı
Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Aksöğüt köyünde seyir halindeki traktörün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen traktörün ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Aksöğüt köyünde seyir halindeki traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Aksöğüt köyü kırsalında meydana geldi. Seyir halindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Siirt'in Kurtalan ilçesinde traktör devrildi, Aksöğüt köyünde 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?