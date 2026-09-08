Siirt Kurtalan'da güneş enerjisi panellerinde yangın çıktı, ekipler müdahale etti
Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Yayıkdere Mahallesi'nde kurulu güneş enerjisi panellerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü; panellerde maddi hasar oluştu ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Yayıkdere Mahallesi'nde kurulu bulunan güneş enerjisi panellerinde çıkan yangın söndürüldü.
Yayıkdere Mahallesi'nde kurulan güneş enerjisi panellerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Yangında güneş enerjisi panellerinde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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