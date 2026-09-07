Siirt Kurtalan\'da iki aracın çarpıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmadı

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Gürgöze mevkiinde iki aracın karıştığı trafik kazasında can kaybı ve yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre kaza Gürgöze mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki iki araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunanlar yara almadan kurtulurken, her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.