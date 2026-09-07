Siirt Kurtalan'da iki aracın çarpıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmadı - Son Dakika
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Siirt Kurtalan'da iki aracın çarpıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmadı

Siirt Kurtalan\'da iki aracın çarpıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmadı
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Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Gürgöze mevkiinde iki aracın çarpışması sonucu maddi hasar meydana geldi. Kazada araçlarda bulunanlar yara almadan kurtulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Gürgöze mevkiinde iki aracın karıştığı trafik kazasında can kaybı ve yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre kaza Gürgöze mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki iki araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunanlar yara almadan kurtulurken, her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İnceleme, Kurtalan, Siirt, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siirt Kurtalan'da iki aracın çarpıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt Kurtalan'da iki aracın çarpıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmadı - Son Dakika
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