Siirt Kurtalan'da iki aracın çarpıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmadı
Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Gürgöze mevkiinde iki aracın çarpışması sonucu maddi hasar meydana geldi. Kazada araçlarda bulunanlar yara almadan kurtulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Gürgöze mevkiinde iki aracın karıştığı trafik kazasında can kaybı ve yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre kaza Gürgöze mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki iki araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunanlar yara almadan kurtulurken, her iki araçta da maddi hasar oluştu.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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