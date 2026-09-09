Siirt Kurtalan'da otomobil takla attı, sürücü Umut Çiftçi hastaneye kaldırıldı
Siirt'in Kurtalan ilçesi İncirlik mevkiinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada yaralanan 28 yaşındaki sürücü Umut Çiftçi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 28 yaşındaki sürücü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Kurtalan ilçesi İncirlik mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan araç yoldan çıkarak takla attı. Kazanın ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Umut Çiftçi (28), olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Çiftçi'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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