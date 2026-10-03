Siirt Kurtalan\'da silahlı kavgada 6 kişi ağır yaralandı, sağlık personeli öldü

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Gözpınar köyü Seyitmeryem mezrasında akraba aileler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden kişinin Vahdettin Tüzün olduğu belirlendi.

İlk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ağır yaralandığı olayda yaşamını yitiren kişinin 39 yaşındaki Vahdettin Tüzün olduğu öğrenildi. Tüzün'ün Kurtalan Devlet Hastanesi'nde sağlık personeli olarak görev yaptığı öğrenildi. Olayda yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Batman'ın Beşiri ilçesi ve Batman merkezdeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin bölgede güvenlik önlemleri sürüyor.