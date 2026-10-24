Siirt Kurtalan'da Sümer Mezarlığı mevkisinde iki araç çarpıştı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Siirt Kurtalan'da Sümer Mezarlığı mevkisinde iki araç çarpıştı, 3 kişi yaralandı

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Siirt Kurtalan\'da Sümer Mezarlığı mevkisinde iki araç çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde çevre yolundaki Sümer Mezarlığı mevkisinde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan-Siirt çevre yolu üzeri Sümer Mezarlığı mevkisinde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ekipleri ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
İncelemeKurtalan3. SayfaGüncelSiirtSon Dakika

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SON DAKİKA: Siirt Kurtalan'da Sümer Mezarlığı mevkisinde iki araç çarpıştı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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