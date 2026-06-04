Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı

Siirt\'te trafik kazası: 1 yaralı
04.06.2026 18:00  Güncelleme: 18:18
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Siirt-Kurtalan karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan otomobilde bir kişi ağır yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt- Kurtalan karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Üçyol mevkiinde 26 SE 127 plakalı otomobilin sürücüsü Cüneyt Ş., seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaralı sürücüyü araçtan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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