Siirt'in Şirvan ilçe Belediye Başkanı Necat Cellek, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Uzun zamandır yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'da tedavi gören Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek hayatını kaybetti. Görev süresi boyunca ilçeye kazandırdığı hizmetler ve yürüttüğü çalışmalarla vatandaşların takdirini kazanan Necat Cellek'in vefatı, sevenlerini ve yakınlarını yasa boğdu. AK Parti'den belediye başkanı seçilen Cellek, Şirvan ilçesinde toprağa verilecek. - SİİRT
Son Dakika › 3. Sayfa › Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek hayatını kaybetti - Son Dakika
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