Siirt\'te 1 buçuk metrelik yılan evin bahçesinden çıktı

Siirt'te bir evin bahçesinde görülen yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yakalanarak bölgeden uzaklaştırıldı.

Olay, Çal Mahallesi'nde eski hayvan pazarı mevkiinin üst kısmında yaşandı .Edinilen bilgilere göre, evinin bahçesinde yılan gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı kontrollü bir şekilde yakalayarak güvenli alana bıraktı. Yılanın yakalanmasıyla birlikte mahalle sakinleri rahat bir nefes alırken, ekipler vatandaşlara özellikle yaz aylarında yılan ve benzeri sürüngenlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Yetkililer, bu tür durumlarda vatandaşların yılanlara müdahale etmeden ilgili ekiplerden yardım istemeleri gerektiğini belirtti. - SİİRT