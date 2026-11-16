Siirt'te 1 kilo 924 gram metamfetamin ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Siirt'te 1 kilo 924 gram metamfetamin ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli tutuklandı

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Siirt\'te 1 kilo 924 gram metamfetamin ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli tutuklandı
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Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 15 Kasım'da düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 924 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 924 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti, nakli ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 15 Kasım'da düzenlediği operasyonda 1 kilo 924 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın devamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Siirt'te 1 kilo 924 gram metamfetamin ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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