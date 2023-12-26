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Siirt'te 11 yabancı uyruklu göçmen yakalandı, 5 organizatör tutuklandı - Son Dakika
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Siirt'te 11 yabancı uyruklu göçmen yakalandı, 5 organizatör tutuklandı

Siirt'in Baykan ilçesinde yapılan yol kontrolü sırasında 2 araçta 11 yabancı uyruklu göçmen yakalanırken, gözaltına alınan düzensiz göçmen organizatörü 5 kişi tutuklandı. Yakalanan göçmenler ise sınır dışı işlemleri için Van Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Siirt\'te 11 yabancı uyruklu göçmen yakalandı, 5 organizatör tutuklandı
26.12.2023 - 14:06,
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Siirt'in Baykan ilçesinde yol kontrolü sırasında 2 araçta 11 yabancı uyruklu göçmen yakalanırken, gözaltına alınan düzensiz gömen organizatörü 5 kişi çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığınca, Baykan ilçesi Veysel Karani beldesinde icra edilen operasyonda 2 araçta yapılan kontrolde yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapan 11 Afgan uyruklu düzensiz göçmen ile 5 organizatör yakalandı. Yakalanan 5 organizatör çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 11 düzensiz göçmen ise sınır dışı işlemlerinin yapılması için Van Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - SİİRT

Kaynak: İHA
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Baykan, Siirt, Van, Tutuklama, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Siirt'te 11 yabancı uyruklu göçmen yakalandı, 5 organizatör tutuklandı - Son Dakika


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