Siirt\'te 11 Yaşındaki Kız Düşerek Yaralandı

Siirt'in Eruh ilçesinde hayvan otlatan 11 yaşındaki kız çocuğu dengesini kaybetmesi sonucu yüksekten düşerek yaralandı.

Eruh ilçesine bağlı Kekliktepe köyünde hayvan otlatan 11 yaşındaki A.Ç., dengesini kaybederek yüksekten düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve Eruh Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ekiplerin çalışmasıyla düştüğü yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından A.Ç., Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - SİİRT