Siirt'te zabıta ekiplerinden yoğun denetim: 228 iş yeri kontrol edildi - Son Dakika
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Siirt'te zabıta ekiplerinden yoğun denetim: 228 iş yeri kontrol edildi

Siirt\'te zabıta ekiplerinden yoğun denetim: 228 iş yeri kontrol edildi
20.06.2026 10:01  Güncelleme: 10:11
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Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 10-20 Haziran tarihleri arasında kent genelinde 228 iş yerini denetledi. Kurallara uymadığı belirlenen 17 işletmeye idari yaptırım uygulanırken, 78 iş yerine uyarı yapıldı. Vatandaşlardan gelen 74 şikayet de sonuçlandırıldı.

Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 228 iş yeri kontrol edilirken, kurallara uymadığı belirlenen 17 işletmeye idari yaptırım uygulandı.

Siirt Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 10-20 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde iş yerleri, seyyar satıcı faaliyetleri, kaldırım işgalleri ve hijyen kuralları kapsamında incelemelerde bulunuldu.

Denetimlerde mevzuata aykırı uygulamalar tespit edilen 78 iş yerine uyarı yapılırken, 17 işletme hakkında yasal işlem gerçekleştirildi. Vatandaşlardan gelen 74 şikayetin tamamına da zabıta ekipleri tarafından müdahale edildi.

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde görüntü kirliliğine neden olan ve gelişigüzel bırakıldığı belirlenen 3 el arabası ile çeşitli malzemeler toplatılarak muhafaza altına alındı. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te zabıta ekiplerinden yoğun denetim: 228 iş yeri kontrol edildi - Son Dakika

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