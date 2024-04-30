Siirt\'te 4 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

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Siirt İl Emniyet ve Hakkari Yüksekova Esendere Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 4? ayrı suçtan aranan ve hakkında toplamda 12 yıl 7 ay 5 gün hapis cezası ve 86 bin lira adli para cezası bulunan R.K. isimli şahıs yakalandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, yakalanan şahsın çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı belirtildi. Açıklamada, "Hakkında, hırsızlık, birden fazla kişiyi tehdit etme, hükümlü ve tutuklu iken kaçma, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak suçlarından aranan R.K. isimli şahıs, Hakkari Yüksekova Esendere Jandarma Komutanlığı görevlileri ile yapılan ortak çalışma neticesinde yakalanarak, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - SİİRT