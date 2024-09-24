Siirt'te 4 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

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Siirt'te 4 bin 80 paket kaçak sigara ele geçirildi

SİİRT - Siirt'te şüphe üzerine durdurulan iki araçta yapılan aramada 4 bin 80 adet kaçak sigara ele geçirildi.

Siirt Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Siirt Merkez Veysel Karani Mahallesi Kurtalan Caddesi üzerinde durdurulan iki ayrı araçta yapılan aramada 4 bin 80 paket gümrük kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili M.Z.E. ve A.Y. gözaltına alındı.