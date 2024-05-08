Siirt\'te 7 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Yakalandı

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Siirt'te 7 yıl 61 ay 81 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü, Siirt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince yakalandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak yapmış olduğu çalışmalar neticesinde 'Hırsızlık' suçundan hakkında 7 yıl 61 ay 81 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Y. isimli şahıs Kurtalan ilçesinde yakalanarak, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - SİİRT