Siirt\'te akrep sokması vakasına giden ambulans kaza yaptı

3.Sayfa

Siirt'in Eruh ilçesinde akrep sokması vakasına giden ambulansın kaza yapması sonucu maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Çırpılı köyünde akrep sokması vakasıyla ilgili gelen ihbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin içinde bulunduğu ambulans, Üzümlük köyü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT