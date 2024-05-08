Siirt\'te annesinin kucağından düşen bebek hayatını kaybetti

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Siirt'te balkonda annesinin kucağından düşen 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde Bahçelievler Mahallesi'nde evlerinin balkonunda annesinin kucağından düşen A.A. (1) ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİİRT