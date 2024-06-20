Siirt'te dağ başında rahatsızlanan çoban at sırtında ambulansa ulaştırıldı - Son Dakika
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Siirt'te dağ başında rahatsızlanan çoban at sırtında ambulansa ulaştırıldı

Siirt'in Eruh ilçesinde arazide hayvan otlatırken gıda zehirlenmesi şüphesiyle rahatsızlanan Mahmut Demir (67), ekipler tarafından ata bindirilip, 3 saate ambulansa ulaştırıldı. Eruh ilçesi Çırav Dağı'nda yaşanan olayda, çoban Mahmut Demir'in yakınları, zehirlenme şüphesiyle 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Zorlu dağlık bölgeye ulaşan sağlık ve kurtarma ekipleri, Demir'i ata bindirerek ambulansa yetiştirdi. Demir, Eruh Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı ve sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

20.06.2024 08:17
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Siirt'te dağ başında rahatsızlanan çoban at sırtında ambulansa ulaştırıldı

SİİRT - Siirt'in Eruh ilçesinde arazide hayvan otlatırken gıda zehirlenmesi şüphesiyle rahatsızlanan Mahmut Demir (67), ekipler tarafından ata bindirilip, 3 saate ambulansa ulaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre, dün Eruh ilçesi Çırav Dağı'nda, arazide hayvanlarını otlatan çoban Mahmut Demir, yemek yedikten sonra rahatsızlandı. Yakınları, zehirlenme şüphesiyle 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istedi. İhbarla zorlu dağlık bölgeye 3 saatte ulaşan sağlık ve Eruh Arama ve Kurtarma ekipleri araçların gidemediği bölgeye ulaştı. Ekipler, ilk müdahalede bulundukları Demir'i yakınlarına ait ata bindirip 3 saatte geri dönerek ambulansa ulaştırdı. Zorlu coğrafyada ekiplerin zorlu 6 saatlik çalışması sonucunda Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alınan Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Siirt'te dağ başında rahatsızlanan çoban at sırtında ambulansa ulaştırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt'te dağ başında rahatsızlanan çoban at sırtında ambulansa ulaştırıldı - Son Dakika
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