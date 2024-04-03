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Siirt'te DEM Partisi yürüyüş çağrısına polis müdahalesi - Son Dakika
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Siirt'te DEM Partisi yürüyüş çağrısına polis müdahalesi

Siirt\'te DEM Partisi yürüyüş çağrısına polis müdahalesi

Siirt'te Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin yürüyüş çağrısının ardından çıkan olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Siirt'te protesto etmek ve yürüyüş yapmak isteyen bir gruba polis uyarılarına rağmen dağılmamaları üzerine müdahale yapıldı. Biber gazlı yapılan müdahale sırasında çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

03.04.2024 01:12  Güncelleme: 01:15
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Siirt'te Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin yürüyüş çağrısının ardından çıkan olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

DEM Parti'den aday olan ve yüzde 55 oyla seçilen Abdullah Zeydan'ın "memnu (yasaklı) haklarının geri alınması" üzerine, mazbata yüzde 27 oy alan Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Abdulahat Arvas'a vermesi üzerine DEM Parti karara karşı çıkmak için protesto çağrısı yaptı.

Siirt'te protesto etmek ve yürüyüş yapmak isteyen bir gruba polis uyarılarına rağmen dağılmamaları üzerine müdahale yapıldı. Biber gazlı yapılan müdahale sırasında çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Göstericilerin arasında DEM milletvekili Sabahat Sarıtaş, belediye başkan adayı, parti yöneticileri ve çok sayıda partili bulundu. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Siirt'te DEM Partisi yürüyüş çağrısına polis müdahalesi - Son Dakika

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