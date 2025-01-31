Siirt'te bir düğün eğlencesinde tabancayla ateş açılması sonucunda Veysel D. (16) omuzundan yaralandı.
Olay, merkeze bağlı Pınarca köyünde meydana geldi. Köy düğününde havaya ateş açılmasıyla seken mermi düğünde bulunan Veysel D.'yi (16) yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Veysel D.'nin durumunun iyi olduğu bildirildi.
Jandarma olay ile ilgili inceleme başlattı. - SİİRT
Son Dakika › 3.Sayfa › Siirt'te Düğünde Tabanca ile Ateş Açıldı - Son Dakika
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