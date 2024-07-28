Siirt'te düğünde terör örgütü propagandası yapanlar tutuklandı

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Siirt'te bir düğünde terör örgütü PKK/KCK propagandası içeren şarkıyla halay çeken 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir bir düğünde terör örgütü propagandası içeren şarkı ile halay çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Siirt ve Batman'da gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Zanlılardan 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SİİRT